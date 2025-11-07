search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：那提拉(NTRA-US)EPS預估下修至-2.08元，預估目標價為225.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對那提拉(NTRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.03元下修至-2.08元，其中最高估值-1.7元，最低估值-2.79元，預估目標價為225.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.7(-1.55)0.112.122.53
最低值-2.79(-2.42)-3.04-2.66-2.07
平均值-2.15(-2)-1.320.170.55
中位數-2.08(-2.03)-1.160.120.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值22.29億26.44億32.46億37.45億
最低值20.83億23.64億27.37億30.96億
平均值21.47億24.95億29.81億34.19億
中位數21.02億24.65億30.00億34.28億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.84-5.21-5.57-3.78-1.53
營業收入3.91億6.25億8.20億10.83億16.97億

詳細資訊請看美股內頁：
那提拉(NTRA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNTRA

相關行情

台股首頁我要存股
那提拉198.48-0.72%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty