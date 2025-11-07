鉅亨速報 - Factset 最新調查：那提拉(NTRA-US)EPS預估下修至-2.08元，預估目標價為225.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對那提拉(NTRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.03元下修至-2.08元，其中最高估值-1.7元，最低估值-2.79元，預估目標價為225.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.7(-1.55)
|0.11
|2.12
|2.53
|最低值
|-2.79(-2.42)
|-3.04
|-2.66
|-2.07
|平均值
|-2.15(-2)
|-1.32
|0.17
|0.55
|中位數
|-2.08(-2.03)
|-1.16
|0.12
|0.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.29億
|26.44億
|32.46億
|37.45億
|最低值
|20.83億
|23.64億
|27.37億
|30.96億
|平均值
|21.47億
|24.95億
|29.81億
|34.19億
|中位數
|21.02億
|24.65億
|30.00億
|34.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.84
|-5.21
|-5.57
|-3.78
|-1.53
|營業收入
|3.91億
|6.25億
|8.20億
|10.83億
|16.97億
詳細資訊請看美股內頁：
那提拉(NTRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
