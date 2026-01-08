鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-08 12:21

據外電報載，美國 PVC 生產大廠 Westlake 關廠，讓美國低價銷往亞洲 PVC 數量減少，台、日、韓及中國石化廠也減產嚴控虧損，加上中國宣告新經濟刺激 政策，市場預期有助農曆年後塑化需求升溫。台塑 (1301-TW) 擬調漲下 (2) 月 PVC 外銷報價，據業界人士表示，在亞洲供給限制加上中國內需增加下，更有利於 PVC 等產品買氣加溫，對塑化廠來說有望迎接利多。

據了解，Westlake 於去 (2025) 年 12 月底宣布關閉北美部分氯乙烯 (VCM) 及其下游 PVC 等生產裝置，並停產 SM(苯乙烯)，主因是全球石化市場挑戰和舊廠效益不佳，此舉有助紓緩北美 PVC 供給壓力，對台塑、華夏 (1305-TW) 等業者有利，並預期帶動價格上漲。業界認為，關廠行動是全球石化產業調整的信號，伴隨中、日韓等地的減產，市場有望走出虧損寒冬，台塑擬調漲 2 月 PVC 外銷報價。

據台塑公司預期，整體石化產業在今年 2 月中為農曆春節連續假期，預期節後下游加工廠陸續復 工，客戶可望回補庫存，加上 3 月起步入部分石化產品季節性需求旺季，買氣增溫，也有利於公司產品產品銷售。

國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，台塑集團若要調漲 PVC 報價，對於相關 PVC 塑化廠業績來看，理論上有望逐步好轉，但是塑化股最重要的指標因素仍是看全球油價表現，目前油價報價沒有特別的強勢，所以後端調漲價格，是否能轉嫁給後方廠商或是消費者，還要看後續油價市場需求走勢。

蔡明翰指出，目前看來原物料產業還是位於弱勢，最主要仍看油價是否能夠上漲，因為一次性或二次調漲價格對長線影響不大，油價是否能持續向上高檔，才是塑化股是否能獲利的長線趨勢。