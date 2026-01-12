鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.52元上修至2.56元，其中最高估值3.61元，最低估值2.16元，預估目標價為42.44元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.61(3.61)
|4.07
|4.67
|4.89
|最低值
|2.16(2.16)
|2.7
|3.41
|3.82
|平均值
|2.58(2.58)
|3.23
|3.99
|4.17
|中位數
|2.56(2.52)
|3.21
|4
|4.01
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|495.67億
|518.14億
|541.41億
|564.36億
|最低值
|469.22億
|477.37億
|494.95億
|505.15億
|平均值
|484.67億
|503.77億
|522.67億
|536.32億
|中位數
|490.49億
|507.77億
|523.34億
|540.26億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.14
|2.34
|8.83
|1.59
|營業收入
|345.53億
|343.84億
|715.52億
|868.78億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
