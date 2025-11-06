search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估上修至2.52元，預估目標價為40.55元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.37元上修至2.52元，其中最高估值2.79元，最低估值2元，預估目標價為40.55元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.79(2.79)3.574.574.89
最低值2(2)2.693.543.82
平均值2.44(2.42)3.153.924.19
中位數2.52(2.37)3.133.864.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值494.76億515.83億538.95億546.20億
最低值468.56億480.30億497.90億505.15億
平均值482.94億500.61億520.14億530.80億
中位數484.65億500.35億520.50億540.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.832.142.348.831.59
營業收入322.38億345.53億343.84億715.52億868.78億

詳細資訊請看美股內頁：
UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSUBS

