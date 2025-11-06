鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估上修至2.52元，預估目標價為40.55元
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.37元上修至2.52元，其中最高估值2.79元，最低估值2元，預估目標價為40.55元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.79(2.79)
|3.57
|4.57
|4.89
|最低值
|2(2)
|2.69
|3.54
|3.82
|平均值
|2.44(2.42)
|3.15
|3.92
|4.19
|中位數
|2.52(2.37)
|3.13
|3.86
|4.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|494.76億
|515.83億
|538.95億
|546.20億
|最低值
|468.56億
|480.30億
|497.90億
|505.15億
|平均值
|482.94億
|500.61億
|520.14億
|530.80億
|中位數
|484.65億
|500.35億
|520.50億
|540.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.83
|2.14
|2.34
|8.83
|1.59
|營業收入
|322.38億
|345.53億
|343.84億
|715.52億
|868.78億
詳細資訊請看美股內頁：
UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
