營收速報 - 品安(8088)12月營收2.80億元年增率高達159.66％

鉅亨網新聞中心

品安(8088-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣2.80億元，年增率159.66%，月增率46.5%。

今年1-12月累計營收為16.76億元，累計年增率55.8%。

最新價為53元，近5日股價上漲14.44%，相關半導體類指數上漲4.39%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2579 張
  • 外資買賣超：+2584 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 2.80億 160% 47%
25/11 1.91億 37% 8%
25/10 1.78億 103% 27%
25/9 1.39億 67% 5%
25/8 1.33億 33% -11%
25/7 1.49億 79% 22%

品安(8088-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為記憶體模組 積體電路 快閃記憶體 代工。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收品安

