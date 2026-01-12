營收速報 - 品安(8088)12月營收2.80億元年增率高達159.66％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為16.76億元，累計年增率55.8%。
最新價為53元，近5日股價上漲14.44%，相關半導體類指數上漲4.39%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2579 張
- 外資買賣超：+2584 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|2.80億
|160%
|47%
|25/11
|1.91億
|37%
|8%
|25/10
|1.78億
|103%
|27%
|25/9
|1.39億
|67%
|5%
|25/8
|1.33億
|33%
|-11%
|25/7
|1.49億
|79%
|22%
品安(8088-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為記憶體模組 積體電路 快閃記憶體 代工。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
