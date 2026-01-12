營收速報 - 台達電(2308)12月營收536.86億元年增率高達38.59％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為5,548.85億元，累計年增率31.76%。
最新價為1055元，近5日股價上漲0.5%，相關零組件業上漲0.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+11203 張
- 外資買賣超：+10259 張
- 投信買賣超：+332 張
- 自營商買賣超：+612 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|536.86億
|39%
|6%
|25/11
|505.43億
|38%
|-12%
|25/10
|573.84億
|48%
|1%
|25/9
|570.61億
|54%
|19%
|25/8
|478.60億
|27%
|5%
|25/7
|453.97億
|22%
|8%
台達電(2308-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電源供應系統、無刷直流風扇、散熱系統、微型化關鍵零組件、。電動車電源相關系統、工業自動化、視訊顯示、資訊、網路通訊。消費性電子、可再生能源應用、智慧樓宇管理與控制解決方案等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
