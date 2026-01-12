search icon



營收速報 - 台達電(2308)12月營收536.86億元年增率高達38.59％

鉅亨網新聞中心

台達電(2308-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣536.86億元，年增率38.59%，月增率6.22%。

今年1-12月累計營收為5,548.85億元，累計年增率31.76%。

最新價為1055元，近5日股價上漲0.5%，相關零組件業上漲0.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+11203 張
  • 外資買賣超：+10259 張
  • 投信買賣超：+332 張
  • 自營商買賣超：+612 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 536.86億 39% 6%
25/11 505.43億 38% -12%
25/10 573.84億 48% 1%
25/9 570.61億 54% 19%
25/8 478.60億 27% 5%
25/7 453.97億 22% 8%

台達電(2308-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電源供應系統、無刷直流風扇、散熱系統、微型化關鍵零組件、。電動車電源相關系統、工業自動化、視訊顯示、資訊、網路通訊。消費性電子、可再生能源應用、智慧樓宇管理與控制解決方案等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收台達電

