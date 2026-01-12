鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-12 12:38

機能性布料廠竣邦 - KY(4442-TW) 公布去年 12 月營收 2.02 億元，月增 52.22%、持穩前年同期，第四季營收 4.49 億元則為歷年同期新高，季增 24.87%、年增 8.93%，2025 全年營收 16.7 億元創歷年新高，年增 29.61%。

竣邦表示，戶外領域隨著品牌客戶恢復過往下單及拉貨節奏，整體出貨動能已回歸常軌；運動領域方面，受惠主力品牌客戶加深機能性布料新設計開發量能，並帶動產品中選率持續提升，去年運動領域銷售金額寫下歷年新高水準，年增 17%，也推升整體營收表現。

竣邦進一步指出，今年運動領域更成功跨入訂單量大、生命週期較長的核心系列產品 (Core Item)，且與主力客戶合作開發的專案數量逐年攀升，預期相關訂單將於 2026 年陸續發酵，營運動能已由短期出貨波動，逐步轉向更具結構性的成長模式。

此外，隨著 2026 年國際大型體育賽事如世界棒球經典賽、世足、冬奧等陸續登場，國際品牌跨界聯名風潮延燒，竣邦表示，品牌客戶於新品開發與機能升級上的投入力道明顯加大，運動休閒 (Athleisure) 趨勢帶動機能布料需求成長。