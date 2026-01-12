鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-12 09:49

數位轉型系統整合商資拓宏宇 (6614-TW) 營運再添關鍵成長動能，今 (12) 日宣布取得勞動部勞工保險局「115 年數位服務整體營運環境再造案」，該專案總期程約 6 年，總金額高達 24.6 億元，是國內少見的大型、長期公共數位轉型專案，顯示資拓宏宇在政府資訊服務、核心系統整合和大型專案管理能力獲高度肯定。

資拓宏宇說明，依專案規劃，該案今年起啟動，隨專案進度分年認列相關營收，為中長期挹注可預期且穩定的營收動能。

資拓宏宇樂觀看待，此次取得六年期的大型公共工程標案後，有助提升公司營運能見度和接案結構穩定性。

資拓宏宇 12 月合併營收 9.56 億元，月增 159.87%，年減 41.5%，創單月次高紀錄，全年合併營收 49.63 億元，年減 2.37%，也是歷年次高。

展望後市，資拓宏宇樂觀看待，在專案選擇和成本控管上逐步展現成效，獲利能力同步提升。

勞保局本次推動的「數位服務整體營運環境再造案」，核心在於全面優化既有資訊系統架構，強化系統韌性、資安防護與服務效能，並因應未來高服務量能與跨系統整合需求，打造更具彈性與延展性的數位營運基礎，而資拓宏宇憑藉多年深耕政府機關與大型機構核心系統的實務經驗，以及在雲端架構、微服務、資安與營運管理平台的整合能力，成功脫穎而出。