穩茂過去以手機通訊產品為主，10 多年前開始布局低軌衛星、AI 光通訊、軍工通訊等市場，目前手機通訊的營收貢獻從過去逾 50％，已降至 30-40％，近年受惠 Wi-Fi 技術持續升級，占比由過去個位數增加至 15-20%，毛利率較高的低軌衛星與光通訊產品占比也達到近 25-30% 左右，有望穩定維持比例。