鉅亨網記者黃皓宸 台北
砷化鎵 PA 廠穩懋 (3105-TW) 公告去年 12 月營收為 16.14 億元、年增 31.26%，受惠於美系手機去年拉貨遞延，第四季營收為 47.94 億元，季增 6.83%、年增 29.37%，優於市場預期，更寫近 6 季新高，加上低軌衛星題材加溫，激勵股價周漲 20.95%，周成交擴增至 17.5 萬張，周五 (9 日) 更亮燈一度衝上 217 元，創近 3 年半新高。
穩茂過去以手機通訊產品為主，10 多年前開始布局低軌衛星、AI 光通訊、軍工通訊等市場，目前手機通訊的營收貢獻從過去逾 50％，已降至 30-40％，近年受惠 Wi-Fi 技術持續升級，占比由過去個位數增加至 15-20%，毛利率較高的低軌衛星與光通訊產品占比也達到近 25-30% 左右，有望穩定維持比例。
穩懋高層指出，公司從半數營收靠手機撐起的公司，轉型為手機、Wi-Fi、光通訊及衛星三大引擎的結構，加上受惠於全球防禦性武器需求攀升，無人機消耗量大、低軌衛星持續剛需增加，去年前 3 季 Infrastructure(基礎設施) 營收貢獻已高於前 (2024) 年。
穩懋去年第三季單季稅後純益達 10.7 億元、年增高達 369%，每股 EPS 為 2.52 元，前三季由虧轉盈，稅後純益 2.84 億元，每股 EPS 為 1.57 元。加上 SpaceX 近期傳將啟動 IPO，估計有望突破兆元美金，也增添低軌衛星題材想像空間，激勵穩懋股價表現，已連收 3 日紅 K，站上所有均線。
