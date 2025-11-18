鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-18 08:43

京東正式推出現制飲品「七鮮咖啡」，京東外賣獨立APP上線。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》報導，在當日舉行的京東在第三場品酒會上，京東集團創始人劉強東表示，七鮮咖啡只用鮮奶，同時面向全國招募合作商。目前七鮮咖啡已率先在北京落地，以每周新開 3 至 5 家門市速度拓展，預計在今年年底覆蓋北京主要城區。

七鮮咖啡售賣咖啡、甜品烘焙、早餐和下午茶三大品類，其中咖啡品類涵蓋美式、拿鐵等，茶飲有茉莉輕乳茶、輕椰茉莉冰茶等。

在合作加盟方面，七鮮咖啡採用合夥人制度，要求合夥人提供 10 平方公尺場地，承擔人民幣（下同）1 萬元裝修費，繳納 10 萬元保證金，剩下的人員招聘、管理和日常營運由京東負責。與傳統咖啡店相比，這種模式減少了前期投入，使七鮮咖啡能以更快速度和更低成本擴張。

近年來中國咖啡市場規模增長較快。太平洋證券的統計數據顯示，中國現磨咖啡行業市場規模從 2019 年的 516 億增長至 2023 年的 1,903 億元，CAGR 達 29.8%，預計 2025 年規模達 2,335 億元，成長 22.7%。

咖啡市場競爭也十分激烈。壹覽商業數據顯示，瑞幸、星巴克、庫迪、幸運咖構成第一梯隊，門市數量均超過 7,000 家，馬太效應持續加劇。

在如此激烈的競爭下，京東的七鮮咖啡想要佔有一席之地，飲品品質、服務、銷售網絡等都是一大挑戰，七鮮咖啡能否在紅海中突圍還有待觀察。

此外，在 11 月 17 日品酒會上，劉強東還宣布推出京東外賣獨立 APP、京東點評以及京東真榜。他表示，京東點評永遠不做商業化。

他表示：「剛推出外賣的時候，很多用戶反應找不到我們的外賣入口，今天京東外賣獨立的 APP 終於上線了，對於經常點外賣的用戶來說可能更加方便、容易。」