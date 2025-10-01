美國最大外賣平台發表首款送餐機器人 跨足智慧硬體領域

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-01 07:59

美國最大外賣平台DoorDash周二（30日）宣布推出送餐機器人與餐廳智慧秤。（圖：Shutterstock）

DoorDash 共同創始人 Stanley Tang 介紹了這款名為 「Dot」 的四輪自動駕駛機器人。Dot 身高約 1.37 公尺，「大腦」由 8 顆外置鏡頭、1 顆內置鏡頭、4 顆低成本雷達及 3 顆高分辨率雷射雷達組成，主要用於環境感知。

DoorDash 表示，Dot 的體積僅為普通汽車的十分之一，靈活到足以穿越門口和車道，但空間又足夠容納六個大號披薩盒，最大承重可達 30 磅（約 13.6 公斤）。

Dot 的最高時速可達 32 公里，能夠在自行車道、人行道和道路上行駛。Dot 由電力驅動，採用可更換電池，單次充電續航可達 6 小時。

與 Coco 和 Serve 的方形「冷藏箱式」設計不同，Dot 的主艙採用圓形外觀，靈感來自 DoorDash 的 D 形商標，整體造型類似一塊巨大奶酪輪。儲物艙從正面開啟，類似嬰兒車。

DoorDash 拒絕透露 Dot 的生產地點和現有車隊規模，但計劃未來逐步拓展至更多市場。

DoorDash 還推出一款智慧秤，用於幫助餐廳在訂單交付前稱重，以減少「缺貨少餐」投訴。

這次發表會是 DoorDash 首次公開展示機器人與自動化布局。自 2018 年起，Tang 便負責領導 DoorDash Labs 部門，推動機器人研發。

DoorDash 早在 2021 年已申請相關專利，並提出自動化願景，如今開始強調商業化前景。競爭對手 Uber 也積極推進無人駕駛策略。

目前 DoorDash 仍主要依賴人工騎手配送餐飲、雜貨及零售訂單。同時，公司在少數市場與 Coco Robotics 和 Alphabet 旗下無人機企業 Wing 合作，探索自動化配送。