營收速報 - 金橋(6133)12月營收1.52億元年增率高達40.57％
今年1-12月累計營收為14.14億元，累計年增率17.95%。
最新價為20.3元，近5日股價下跌-2.4%，相關零組件業上漲0.88%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1294 張
- 外資買賣超：+1270 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+24 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|1.52億
|41%
|9%
|25/11
|1.40億
|50%
|21%
|25/10
|1.16億
|15%
|-0%
|25/9
|1.16億
|21%
|-2%
|25/8
|1.19億
|5%
|-5%
|25/7
|1.26億
|10%
|15%
金橋(6133-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器及連接線(組)。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
