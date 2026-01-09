search icon



營收速報 - 金橋(6133)12月營收1.52億元年增率高達40.57％

鉅亨網新聞中心

金橋(6133-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣1.52億元，年增率40.57%，月增率8.76%。

今年1-12月累計營收為14.14億元，累計年增率17.95%。

最新價為20.3元，近5日股價下跌-2.4%，相關零組件業上漲0.88%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1294 張
  • 外資買賣超：+1270 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+24 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 1.52億 41% 9%
25/11 1.40億 50% 21%
25/10 1.16億 15% -0%
25/9 1.16億 21% -2%
25/8 1.19億 5% -5%
25/7 1.26億 10% 15%

金橋(6133-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器及連接線(組)。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收金橋

