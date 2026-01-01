search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團(LYG-US)EPS預估上修至0.4元，預估目標價為5.48元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對駿懋銀行集團(LYG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.39元上修至0.4元，其中最高估值0.45元，最低估值0.35元，預估目標價為5.48元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.45(0.45)0.580.70.79
最低值0.35(0.35)0.480.570.63
平均值0.4(0.4)0.530.620.7
中位數0.4(0.39)0.520.620.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值263.24億290.46億315.09億319.58億
最低值238.91億261.88億280.25億295.46億
平均值250.73億275.54億294.82億309.13億
中位數245.98億270.30億290.89億309.80億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS0.410.360.380.32
營業收入577.86億293.29億682.92億743.90億

詳細資訊請看美股內頁：
駿懋銀行集團(LYG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


