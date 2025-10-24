鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團(LYG-US)EPS預估下修至0.4元，預估目標價為5.28元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對駿懋銀行集團(LYG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.41元下修至0.4元，其中最高估值0.44元，最低估值0.35元，預估目標價為5.28元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.44(0.44)
|0.58
|0.7
|0.74
|最低值
|0.35(0.35)
|0.48
|0.55
|0.63
|平均值
|0.39(0.4)
|0.52
|0.62
|0.68
|中位數
|0.4(0.41)
|0.52
|0.62
|0.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|263.96億
|292.81億
|314.87億
|311.62億
|最低值
|241.43億
|264.60億
|277.50億
|293.54億
|平均值
|251.70億
|275.40億
|293.54億
|302.58億
|中位數
|245.63億
|269.47億
|287.11億
|302.58億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.06
|0.41
|0.36
|0.38
|0.32
|營業收入
|437.51億
|577.86億
|293.29億
|682.92億
|743.90億
詳細資訊請看美股內頁：
駿懋銀行集團(LYG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
