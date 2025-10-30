鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團(LYG-US)EPS預估上修至0.38元，預估目標價為5.31元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對駿懋銀行集團(LYG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.38元上修至0.38元，其中最高估值0.44元，最低估值0.35元，預估目標價為5.31元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.44(0.44)
|0.58
|0.7
|0.74
|最低值
|0.35(0.35)
|0.48
|0.58
|0.63
|平均值
|0.39(0.39)
|0.52
|0.62
|0.69
|中位數
|0.38(0.38)
|0.52
|0.62
|0.71
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|263.96億
|292.81億
|314.87億
|323.54億
|最低值
|242.48億
|263.33億
|281.29億
|293.54億
|平均值
|251.31億
|275.64億
|294.21億
|306.04億
|中位數
|244.07億
|269.17億
|286.24億
|303.54億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.06
|0.41
|0.36
|0.38
|0.32
|營業收入
|437.51億
|577.86億
|293.29億
|682.92億
|743.90億
詳細資訊請看美股內頁：
駿懋銀行集團(LYG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團(LYG-US)EPS預估下修至0.4元，預估目標價為5.28元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團LYG-US的目標價調升至4.88元，幅度約3.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：ServiceNow公司(NOW-US)EPS預估上修至17.33元，預估目標價為1,158.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Meta平台(META-US)EPS預估下修至27.49元，預估目標價為860.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇