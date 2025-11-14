search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團(LYG-US)EPS預估上修至0.39元，預估目標價為5.28元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對駿懋銀行集團(LYG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.38元上修至0.39元，其中最高估值0.44元，最低估值0.35元，預估目標價為5.28元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.44(0.44)0.580.70.71
最低值0.35(0.35)0.480.580.63
平均值0.4(0.39)0.530.620.67
中位數0.39(0.38)0.520.620.68

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值263.06億290.27億314.87億323.54億
最低值238.91億261.88億280.25億295.46億
平均值250.97億275.76億294.73億312.48億
中位數243.70億269.36億286.31億315.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.060.410.360.380.32
營業收入437.51億577.86億293.29億682.92億743.90億

詳細資訊請看美股內頁：
駿懋銀行集團(LYG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


