〈熱門股〉柏文營收連3年創新高 股價回升至2個月來高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-10 10:49

連鎖健身業者柏文 (8462-TW)(健身工廠) 公告 12 月合併營收 5.55 億元，創單月新高紀錄，全年合併營收 60.66 億元，年增 18.4%，也是連續三年創新高，激勵本周股價反彈逾 7%，股價以一根長紅 K 棒回升到去年 11 月中旬以來新高。

柏文去年營收續創新高。(鉅亨網資料照)

柏文表示，在休閒健身的趨勢下，旗下健身工廠會員人數連續 43 個月增長，推升去年「健身及娛樂服務收入」37.18 億元，年增 20.16%，「運動保健服務收入」21.4 億元，年增 14.84%，「入會費 (含手續費) 收入」1.42 億元，年增 20.4%。

柏文認為，台灣運動風氣日盛，甚至逐漸成為民眾生活的基本需求，因此，正持續拓展新據點中，截至去年底，健身工廠共開出 7 處新據點，使全台店數達 84 家。

而「SKlub 運動俱樂部」全台第二店去年第四季在桃園開出，運動俱樂部的營收與獲利效益開始逐步顯現。

進入 2026 年後，第一家新投入營運的健身工廠是位於台北市的第 7 家會館安和廠，將開始預售，2 月下旬正式開幕，搶攻高消費力的大安區運動健身市場。

柏文進一步指出，據運動部現況調查資料推估，113 年台灣 15 歲以上從事付費健身運動人口滲透率僅 4.81%，約 99.3 萬人，與臨近的韓國、新加坡、香港健身人口滲透率分別為 7.25%、5.76%、5.85% 相比，國內健身市場尚有極大成長空間，樂觀看待「現在才是健身產業長期成長的開始」。

柏文認為，隨著展店推升營收規模， 經濟效益帶動的獲利增長效果將加速且越來越強勁，未來營收和獲利續創新高可期。