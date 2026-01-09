search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Healthpeak Properties IncDOC-US的目標價調降至19元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Healthpeak Properties Inc(DOC-US)提出目標價估值：中位數由20元下修至19元，調降幅度5%。其中最高估值29元，最低估值17元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予Healthpeak Properties Inc評價：積極樂觀10位、保持中立9位、保守悲觀0位。

Healthpeak Properties Inc今(9日)收盤價為17.04元。近5日股價上漲5%，標普指數上漲0.92%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股DOC市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Healthpeak Properties Inc17.04+0.59%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty