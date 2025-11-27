鉅亨速報 - Factset 最新調查：Healthpeak Properties Inc(DOC-US)EPS預估下修至0.01元，預估目標價為20.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Healthpeak Properties Inc(DOC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.03元下修至0.01元，其中最高估值0.23元，最低估值-0.01元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.23(0.23)
|0.37
|0.4
|最低值
|-0.01(-0.01)
|0.22
|0.26
|平均值
|0.05(0.08)
|0.29
|0.3
|中位數
|0.01(0.03)
|0.27
|0.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|28.20億
|29.44億
|30.93億
|31.66億
|最低值
|27.19億
|27.01億
|27.66億
|29.93億
|平均值
|27.61億
|28.12億
|29.39億
|30.79億
|中位數
|27.49億
|28.06億
|29.30億
|30.79億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.77
|0.93
|0.92
|0.56
|0.36
|營業收入
|16.45億
|18.96億
|20.61億
|21.81億
|27.00億
詳細資訊請看美股內頁：
Healthpeak Properties Inc(DOC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Healthpeak Properties Inc(DOC-US)EPS預估下修至0.03元，預估目標價為20.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Healthpeak Properties Inc(DOC-US)EPS預估下修至0.12元，預估目標價為20.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Healthpeak Properties Inc(DOC-US)EPS預估下修至0.22元，預估目標價為20.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Healthpeak Properties Inc(DOC-US)EPS預估下修至0.22元，預估目標價為20.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇