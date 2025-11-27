鉅亨速報 - Factset 最新調查：Healthpeak Properties Inc(DOC-US)EPS預估下修至0.01元，預估目標價為20.00元

search icon



Factset 最新調查：Healthpeak Properties Inc(DOC-US)EPS預估下修至0.01元，預估目標價為20.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Healthpeak Properties Inc(DOC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.03元下修至0.01元，其中最高估值0.23元，最低估值-0.01元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.23(0.23)0.370.4
最低值-0.01(-0.01)0.220.26
平均值0.05(0.08)0.290.3
中位數0.01(0.03)0.270.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值28.20億29.44億30.93億31.66億
最低值27.19億27.01億27.66億29.93億
平均值27.61億28.12億29.39億30.79億
中位數27.49億28.06億29.30億30.79億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.770.930.920.560.36
營業收入16.45億18.96億20.61億21.81億27.00億

詳細資訊請看美股內頁：
Healthpeak Properties Inc(DOC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


