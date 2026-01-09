營收速報 - 佳和(1449)12月營收4.82億元年增率高達140.86％
今年1-12月累計營收為27.03億元，累計年增率-6.58%。
最新價為11.3元，近5日股價上漲0.45%，相關紡織纖維上漲3.25%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-338 張
- 外資買賣超：-335 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|4.82億
|141%
|79%
|25/11
|2.69億
|40%
|85%
|25/10
|1.46億
|-47%
|7%
|25/9
|1.36億
|-37%
|-14%
|25/8
|1.58億
|-29%
|-0%
|25/7
|1.59億
|-22%
|-54%
佳和(1449-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為纖維紡織品之加工及買賣。紡織品及機械之進出口及買賣。委託興建商業大樓等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
