search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 佳和(1449)12月營收4.82億元年增率高達140.86％

鉅亨網新聞中心

佳和(1449-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣4.82億元，年增率140.86%，月增率79.13%。

今年1-12月累計營收為27.03億元，累計年增率-6.58%。

最新價為11.3元，近5日股價上漲0.45%，相關紡織纖維上漲3.25%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-338 張
  • 外資買賣超：-335 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 4.82億 141% 79%
25/11 2.69億 40% 85%
25/10 1.46億 -47% 7%
25/9 1.36億 -37% -14%
25/8 1.58億 -29% -0%
25/7 1.59億 -22% -54%

佳和(1449-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為纖維紡織品之加工及買賣。紡織品及機械之進出口及買賣。委託興建商業大樓等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收佳和

相關行情

台股首頁我要存股
佳和11.3+0.89%
美元/台幣31.595+0.08%

鉅亨贏指標

了解更多

#低股價淨值比起漲股

中弱短強
佳和

65%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty