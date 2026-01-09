營收速報 - 方土昶(6265)12月營收1.79億元年增率高達337.31％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為9.10億元，累計年增率62.85%。
最新價為34.5元，近5日股價上漲11.51%，相關電子通路類指數下跌-0.77%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2259 張
- 外資買賣超：+1807 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+452 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|1.79億
|337%
|73%
|25/11
|1.04億
|93%
|11%
|25/10
|9,345萬
|147%
|24%
|25/9
|7,523萬
|121%
|-18%
|25/8
|9,185萬
|284%
|18%
|25/7
|7,778萬
|52%
|65%
方土昶(6265-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零件買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
