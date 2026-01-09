search icon



營收速報 - 方土昶(6265)12月營收1.79億元年增率高達337.31％

鉅亨網新聞中心

方土昶(6265-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣1.79億元，年增率337.31%，月增率72.57%。

今年1-12月累計營收為9.10億元，累計年增率62.85%。

最新價為34.5元，近5日股價上漲11.51%，相關電子通路類指數下跌-0.77%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2259 張
  • 外資買賣超：+1807 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+452 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 1.79億 337% 73%
25/11 1.04億 93% 11%
25/10 9,345萬 147% 24%
25/9 7,523萬 121% -18%
25/8 9,185萬 284% 18%
25/7 7,778萬 52% 65%

方土昶(6265-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零件買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


方土昶

