營收速報 - 微星(2377)12月營收168.65億元年增率高達33.92％

鉅亨網新聞中心

微星(2377-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣168.65億元，年增率33.92%，月增率-16.17%。

今年1-12月累計營收為2,301.96億元，累計年增率16.34%。

最新價為97.4元，近5日股價上漲1.67%，相關電腦週邊下跌-1.63%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2523 張
  • 外資買賣超：-2809 張
  • 投信買賣超：+237 張
  • 自營商買賣超：+49 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 168.65億 34% -16%
25/11 201.18億 7% -2%
25/10 206.24億 3% 5%
25/9 195.52億 -1% 4%
25/8 188.34億 15% -3%
25/7 193.46億 22% -1%

微星(2377-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為有關各種電腦硬體軟體之設計及其成品與零組件製造買賣業務。電子零件之製造買賣業務。有關前項業務之進出口貿易業務。

