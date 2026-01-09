search icon



營收速報 - 樂威科-KY(4154)12月營收694萬元年增率高達189.45％

鉅亨網新聞中心

樂威科-KY(4154-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣694萬元，年增率189.45%，月增率318.2%。

今年1-12月累計營收為2,679萬元，累計年增率-35.24%。

最新價為13.8元，近5日股價下跌-7.59%，相關其他類指數上漲0.06%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-10 張
  • 外資買賣超：-10 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 694萬 189% 318%
25/11 166萬 -51% 1%
25/10 165萬 -58% -39%
25/9 271萬 -2% 21%
25/8 224萬 -37% 22%
25/7 183萬 -50% 87%

樂威科-KY(4154-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為精品生產銷售貿易。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


