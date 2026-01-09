營收速報 - 樂威科-KY(4154)12月營收694萬元年增率高達189.45％
樂威科-KY(4154-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣694萬元，年增率189.45%，月增率318.2%。
今年1-12月累計營收為2,679萬元，累計年增率-35.24%。
最新價為13.8元，近5日股價下跌-7.59%，相關其他類指數上漲0.06%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-10 張
- 外資買賣超：-10 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|694萬
|189%
|318%
|25/11
|166萬
|-51%
|1%
|25/10
|165萬
|-58%
|-39%
|25/9
|271萬
|-2%
|21%
|25/8
|224萬
|-37%
|22%
|25/7
|183萬
|-50%
|87%
樂威科-KY(4154-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為精品生產銷售貿易。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
