鉅亨速報

營收速報 - 榮科(4989)12月營收2.91億元年增率高達83.54％

鉅亨網新聞中心

榮科(4989-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣2.91億元，年增率83.54%，月增率26.69%。

今年1-12月累計營收為26.62億元，累計年增率-11.09%。

最新價為50.3元，近5日股價下跌-8.29%，相關零組件業下跌-0.48%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+83 張
  • 外資買賣超：+178 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-95 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 2.91億 84% 27%
25/11 2.29億 -3% -17%
25/10 2.78億 54% 13%
25/9 2.47億 6% 22%
25/8 2.02億 -18% 23%
25/7 1.65億 -29% -23%

榮科(4989-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電解銅箔之製造及銷售。

