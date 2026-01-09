營收速報 - 榮科(4989)12月營收2.91億元年增率高達83.54％
今年1-12月累計營收為26.62億元，累計年增率-11.09%。
最新價為50.3元，近5日股價下跌-8.29%，相關零組件業下跌-0.48%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+83 張
- 外資買賣超：+178 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-95 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|2.91億
|84%
|27%
|25/11
|2.29億
|-3%
|-17%
|25/10
|2.78億
|54%
|13%
|25/9
|2.47億
|6%
|22%
|25/8
|2.02億
|-18%
|23%
|25/7
|1.65億
|-29%
|-23%
榮科(4989-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電解銅箔之製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
