營收速報 - 皇鼎(5533)12月營收1.14億元年增率高達46.24％

鉅亨網新聞中心

皇鼎(5533-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣1.14億元，年增率46.24%，月增率97.23%。

今年1-12月累計營收為11.65億元，累計年增率-47.92%。

最新價為14.25元，近5日股價下跌-1.73%，相關建材營造上漲0.4%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-55 張
  • 外資買賣超：-55 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 1.14億 46% 97%
25/11 5,789萬 -64% -9%
25/10 6,372萬 -82% -22%
25/9 8,209萬 -83% 52%
25/8 5,389萬 -87% -23%
25/7 7,003萬 -77% -62%

皇鼎(5533-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國民住宅、商業大樓及工業廠房之出租及出售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


