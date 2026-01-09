營收速報 - 皇鼎(5533)12月營收1.14億元年增率高達46.24％
今年1-12月累計營收為11.65億元，累計年增率-47.92%。
最新價為14.25元，近5日股價下跌-1.73%，相關建材營造上漲0.4%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-55 張
- 外資買賣超：-55 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|1.14億
|46%
|97%
|25/11
|5,789萬
|-64%
|-9%
|25/10
|6,372萬
|-82%
|-22%
|25/9
|8,209萬
|-83%
|52%
|25/8
|5,389萬
|-87%
|-23%
|25/7
|7,003萬
|-77%
|-62%
皇鼎(5533-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建國民住宅、商業大樓及工業廠房之出租及出售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
