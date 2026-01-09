營收速報 - 高技(5439)12月營收7.55億元年增率高達111.45％
今年1-12月累計營收為96.44億元，累計年增率130.83%。
最新價為312元，近5日股價上漲0.81%，相關電子零組件類指數下跌-3.42%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1942 張
- 外資買賣超：+414 張
- 投信買賣超：+1500 張
- 自營商買賣超：+28 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|7.55億
|111%
|-25%
|25/11
|10.12億
|135%
|1%
|25/10
|10.04億
|146%
|-9%
|25/9
|11.03億
|209%
|5%
|25/8
|10.53億
|200%
|5%
|25/7
|10.05億
|188%
|11%
高技(5439-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子產品之製造及買賣(印刷電路板、個人電腦、電腦週邊設備)。前項有關產品之進出口貿易。代理前項有關國內外廠商產品投標報價及經銷業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
