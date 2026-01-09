search icon



營收速報 - 高技(5439)12月營收7.55億元年增率高達111.45％

鉅亨網新聞中心

高技(5439-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣7.55億元，年增率111.45%，月增率-25.39%。

今年1-12月累計營收為96.44億元，累計年增率130.83%。

最新價為312元，近5日股價上漲0.81%，相關電子零組件類指數下跌-3.42%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1942 張
  • 外資買賣超：+414 張
  • 投信買賣超：+1500 張
  • 自營商買賣超：+28 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 7.55億 111% -25%
25/11 10.12億 135% 1%
25/10 10.04億 146% -9%
25/9 11.03億 209% 5%
25/8 10.53億 200% 5%
25/7 10.05億 188% 11%

高技(5439-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子產品之製造及買賣(印刷電路板、個人電腦、電腦週邊設備)。前項有關產品之進出口貿易。代理前項有關國內外廠商產品投標報價及經銷業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


