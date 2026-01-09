鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-09 10:34

由經濟部產業發展署主辦、國際鑑價機構 Interbrand 承辦的「2025 台灣最佳國際品牌價值」榜單於近日揭曉。全球電競暨高效能運算領導品牌微星 (2377-TW) 再度榮登台灣前 25 大國際品牌 。

微星科技行銷副總經理程惠正表示，再度蟬聯台灣最佳國際品牌，驗證了微星跨域創新轉型策略的成功 。在技術賦能時代，微星不再僅是比拚技術規格，而是深耕不同族群的使用情境，將品牌影響力從電競權威擴展至智慧生活與企業解決方案，為全球消費者創造長期且具前瞻性的價值 。

根據 2025 年鑑價報告顯示，台灣前 25 大品牌總價值突破 151.49 億美元，創下歷年最佳表現 。在此波增長浪潮中，微星科技 2025 年品牌價值達 2.18 億美元，較去年成長 3% ，顯示品牌升級策略已成功轉化為實質的市場認同。

微星近年積極推動品牌重塑，成功將核心技術延伸至多元應用領域，建立高門檻的品牌護城河，跨域布局實現價值躍升，將高效能運算 DNA 導入企業級應用，包括 AI 伺服器、工業自動化解決方案及智慧零售等領域，實現由玩家市場向商用市場的深度擴張。

微星深耕智慧生活版圖，鎖定全球減碳趨勢與能源轉型需求，微星積極投入電動車（EV）充電解決方案與 AIoT 領域，將創新科技落實於大眾日常場景；深化「以人為本」體驗，微星從受眾實際需求出發，將創新技術轉化為在日常使用中真正有感的產品與服務，在長期互動中累積全球使用者的信任 。