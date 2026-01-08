鉅亨網記者彭昱文 台北
工業電腦廠去年 12 月營收相繼出爐，威強電 (3022-TW) 單月營收月增 5 成、融程電 (3416-TW) 單月營收創同期新高，全年營收也為歷年最佳。兩家公司也均看好今年獲利成長動能。
威強電公告去年 12 月營收 6.48 億元、月增 54.5%、年增 16.9%，主係受客戶先前要求遞延之訂單於本月拉貨；公司第四季營收 15.59 億元，季增 2.7%、年減 4.8%；2025 全年營收 65.13 億元，年減 4.8%。
展望今年，威強電看好，醫療、邊緣運算、網通與 ODM 各事業均有成長動能，新專案、新產品持續朝既定計畫推進，整體營運展望正向，預期營收與獲利可望呈現同步成長。
融程電去年 12 月營收 3.35 億元，月減 7.5%，年增 27.7%，創同期歷史新高；第四季營收 9.97 億元，季減 1.0%、年增 19.6%；2025 全年營收 36.3 億元，也是歷年最佳、年增 18.8%。
融程電表示，AI 和 ROBOTICS 為主的邊緣人工智慧驅動產業的成長，國防業務相關應用正為公司開啟另一波的旁大商機，預期今年獲利將再創高峰，將持續強化在美布局，與加快歐洲的佈局和整合。
下一篇