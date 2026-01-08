營收速報 - 欣興(3037)12月營收118.22億元年增率高達26.88％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為1,312.41億元，累計年增率13.75%。
最新價為227.5元，近5日股價上漲3.88%，相關零組件業下跌-0.48%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-8090 張
- 外資買賣超：-9103 張
- 投信買賣超：-825 張
- 自營商買賣超：+1838 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|118.22億
|27%
|2%
|25/11
|115.41億
|20%
|2%
|25/10
|113.27億
|8%
|0%
|25/9
|113.26億
|5%
|-0%
|25/8
|113.57億
|5%
|0%
|25/7
|113.11億
|13%
|4%
欣興(3037-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為PCB製造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
