鉅亨速報

營收速報 - 欣興(3037)12月營收118.22億元年增率高達26.88％

鉅亨網新聞中心

欣興(3037-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣118.22億元，年增率26.88%，月增率2.43%。

今年1-12月累計營收為1,312.41億元，累計年增率13.75%。

最新價為227.5元，近5日股價上漲3.88%，相關零組件業下跌-0.48%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-8090 張
  • 外資買賣超：-9103 張
  • 投信買賣超：-825 張
  • 自營商買賣超：+1838 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 118.22億 27% 2%
25/11 115.41億 20% 2%
25/10 113.27億 8% 0%
25/9 113.26億 5% -0%
25/8 113.57億 5% 0%
25/7 113.11億 13% 4%

欣興(3037-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為PCB製造。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收欣興

