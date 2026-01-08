鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figma, Inc. Class A(FIG-US)EPS預估下修至0.38元，預估目標價為57.00元
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Figma, Inc. Class A(FIG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.4元下修至0.38元，其中最高估值0.48元，最低估值0.24元，預估目標價為57.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.48(0.48)
|0.38
|0.45
|0.48
|最低值
|0.24(0.24)
|0.21
|0.24
|0.42
|平均值
|0.39(0.39)
|0.26
|0.32
|0.45
|中位數
|0.38(0.4)
|0.25
|0.31
|0.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.46億
|13.13億
|15.68億
|18.25億
|最低值
|10.45億
|12.65億
|14.93億
|17.06億
|平均值
|10.45億
|12.86億
|15.32億
|17.65億
|中位數
|10.45億
|12.83億
|15.27億
|17.65億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|EPS
|0.59
|-1.50
|營業收入
|5.05億
|7.49億
詳細資訊請看美股內頁：
Figma, Inc. Class A(FIG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
