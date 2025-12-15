search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figma, Inc. Class A(FIG-US)EPS預估上修至0.4元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Figma, Inc. Class A(FIG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.38元上修至0.4元，其中最高估值0.48元，最低估值0.24元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.48(0.48)0.380.450.48
最低值0.24(0.24)0.210.240.42
平均值0.39(0.38)0.270.330.45
中位數0.4(0.38)0.250.330.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.46億13.13億15.68億18.25億
最低值10.45億12.65億14.71億17.06億
平均值10.45億12.86億15.25億17.65億
中位數10.45億12.79億15.18億17.65億

歷史獲利表現

項目2023年2024年
EPS0.59-1.50
營業收入5.05億7.49億

詳細資訊請看美股內頁：
Figma, Inc. Class A(FIG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


