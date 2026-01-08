search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至35.84元，預估目標價為283.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)做出2025年EPS預估：中位數由35.17元上修至35.84元，其中最高估值38.04元，最低估值29.85元，預估目標價為283.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值38.04(37.35)40.4545.7547.7
最低值29.85(29.85)3337.144.36
平均值35.49(34.83)36.5640.2646.03
中位數35.84(35.17)36.6740.0146.03

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值128.46億118.46億122.68億102.66億
最低值99.21億95.59億99.42億102.66億
平均值109.34億106.76億109.98億102.66億
中位數100.68億102.50億107.99億102.66億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-1.57-25.5052.2735.21
營業收入52.68億50.49億90.91億116.48億

詳細資訊請看美股內頁：
RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


