鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至35.84元，預估目標價為283.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)做出2025年EPS預估：中位數由35.17元上修至35.84元，其中最高估值38.04元，最低估值29.85元，預估目標價為283.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|38.04(37.35)
|40.45
|45.75
|47.7
|最低值
|29.85(29.85)
|33
|37.1
|44.36
|平均值
|35.49(34.83)
|36.56
|40.26
|46.03
|中位數
|35.84(35.17)
|36.67
|40.01
|46.03
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|128.46億
|118.46億
|122.68億
|102.66億
|最低值
|99.21億
|95.59億
|99.42億
|102.66億
|平均值
|109.34億
|106.76億
|109.98億
|102.66億
|中位數
|100.68億
|102.50億
|107.99億
|102.66億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.57
|-25.50
|52.27
|35.21
|營業收入
|52.68億
|50.49億
|90.91億
|116.48億
詳細資訊請看美股內頁：
RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 投資組合需要新的「第三勢力」嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至32.9元，預估目標價為275.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至29.85元，預估目標價為275.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figma, Inc. Class A(FIG-US)EPS預估下修至0.38元，預估目標價為57.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figma, Inc. Class AFIG-US的目標價調降至57元，幅度約5%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇