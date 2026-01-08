三陽通過北市內湖資產處分案 處分利益約2.75億元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-08 19:37

三陽 (2206-TW) 今 (8) 日召開董事會，通過與耀達建設合建開發案相關資產處分，暫估稅前處分利益約 2.75 億元，而實際處分利益待土地所有權移轉後確認；三陽期持續推動資產活化策略，以提升整體資產運用效益，並增進股東權益。

三陽董事長吳清源。(圖：三陽提供)

三陽說明，本次處分的合建開發案資產，位於內湖區潭美段三小段，是由耀達建設以總價近 6.09 億元 (尚未扣除裝修補貼款 300 萬元) 銷售予系微，依合建比例，三陽預計可分回款項約 3.16 億元。

三陽此合建開發案於去年 4 月 30 日經董事會核准，委託耀達建設負責銷售作業，標的包含 12 樓 A 至 F 戶共計 6 戶，土地面積約 98.78 坪、房屋面積約 831.13 坪，並附帶 18 個車位；經 1 月專業鑑估，該案鑑估總價為 6.05 億元，實際成交條件與鑑估結果相當，交易價格具合理性。