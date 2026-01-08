search icon



營收速報 - 神達(3706)12月營收105.53億元年增率高達25.5％

鉅亨網新聞中心

神達(3706-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣105.53億元，年增率25.5%，月增率34.92%。

今年1-12月累計營收為1,055.77億元，累計年增率72.06%。

最新價為92元，近5日股價上漲6.6%，相關電腦週邊上漲0.99%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+43369 張
  • 外資買賣超：+40299 張
  • 投信買賣超：+507 張
  • 自營商買賣超：+2563 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 105.53億 26% 35%
25/11 78.22億 -1% -36%
25/10 121.51億 70% 21%
25/9 100.25億 90% 63%
25/8 61.65億 21% -28%
25/7 85.71億 78% -1%

神達(3706-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業控股公司業。一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


相關行情

台股首頁我要存股
神達92-0.11%
美元/台幣31.570+0.16%

