營收速報 - 神達(3706)12月營收105.53億元年增率高達25.5％
今年1-12月累計營收為1,055.77億元，累計年增率72.06%。
最新價為92元，近5日股價上漲6.6%，相關電腦週邊上漲0.99%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+43369 張
- 外資買賣超：+40299 張
- 投信買賣超：+507 張
- 自營商買賣超：+2563 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|105.53億
|26%
|35%
|25/11
|78.22億
|-1%
|-36%
|25/10
|121.51億
|70%
|21%
|25/9
|100.25億
|90%
|63%
|25/8
|61.65億
|21%
|-28%
|25/7
|85.71億
|78%
|-1%
神達(3706-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業控股公司業。一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
