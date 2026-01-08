營收速報 - 馥鴻(5345)12月營收539萬元年增率高達503.92％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為2,318萬元，累計年增率250.8%。
最新價為24.65元，近5日股價上漲1.27%，相關其他類指數下跌-1.33%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1 張
- 外資買賣超：-1 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|539萬
|504%
|27%
|25/11
|426萬
|384%
|27%
|25/10
|335萬
|352%
|-13%
|25/9
|385萬
|575%
|51%
|25/8
|255萬
|282%
|308%
|25/7
|63萬
|-14%
|58%
馥鴻(5345-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為科技產品方案設計開發。-。-。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
