營收速報 - 馥鴻(5345)12月營收539萬元年增率高達503.92％

鉅亨網新聞中心

馥鴻(5345-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣539萬元，年增率503.92%，月增率26.75%。

今年1-12月累計營收為2,318萬元，累計年增率250.8%。

最新價為24.65元，近5日股價上漲1.27%，相關其他類指數下跌-1.33%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1 張
  • 外資買賣超：-1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 539萬 504% 27%
25/11 426萬 384% 27%
25/10 335萬 352% -13%
25/9 385萬 575% 51%
25/8 255萬 282% 308%
25/7 63萬 -14% 58%

馥鴻(5345-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為科技產品方案設計開發。-。-。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


