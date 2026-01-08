search icon



鉅亨速報

營收速報 - 潤弘(2597)12月營收34.93億元年增率高達39.73％

鉅亨網新聞中心

潤弘(2597-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣34.93億元，年增率39.73%，月增率23.77%。

今年1-12月累計營收為309.71億元，累計年增率18.54%。

最新價為177.5元，近5日股價上漲2.08%，相關建材營造下跌-1.07%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+937 張
  • 外資買賣超：+951 張
  • 投信買賣超：-6 張
  • 自營商買賣超：-8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 34.93億 40% 24%
25/11 28.22億 16% 9%
25/10 25.94億 19% -14%
25/9 30.32億 39% 29%
25/8 23.49億 -5% -13%
25/7 27.06億 22% -10%

潤弘(2597-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為建築.土木工程之承攬;機電承裝工程.自來水承裝工程.冷凍空調工程。土木之預鑄樑.柱.樓版.外牆與各式預鑄房屋結構構件之生產與銷售。土木及預鑄工程之規劃、設計與顧問。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收潤弘

