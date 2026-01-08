營收速報 - 潤弘(2597)12月營收34.93億元年增率高達39.73％
今年1-12月累計營收為309.71億元，累計年增率18.54%。
最新價為177.5元，近5日股價上漲2.08%，相關建材營造下跌-1.07%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+937 張
- 外資買賣超：+951 張
- 投信買賣超：-6 張
- 自營商買賣超：-8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|34.93億
|40%
|24%
|25/11
|28.22億
|16%
|9%
|25/10
|25.94億
|19%
|-14%
|25/9
|30.32億
|39%
|29%
|25/8
|23.49億
|-5%
|-13%
|25/7
|27.06億
|22%
|-10%
潤弘(2597-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為建築.土木工程之承攬;機電承裝工程.自來水承裝工程.冷凍空調工程。土木之預鑄樑.柱.樓版.外牆與各式預鑄房屋結構構件之生產與銷售。土木及預鑄工程之規劃、設計與顧問。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
