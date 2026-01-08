營收速報 - 至上(8112)12月營收273.02億元年增率高達32.28％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為2,265.28億元，累計年增率-4.42%。
最新價為81.5元，近5日股價上漲13.12%，相關電子通路上漲6.46%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+14313 張
- 外資買賣超：+15032 張
- 投信買賣超：-4792 張
- 自營商買賣超：+4073 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|273.02億
|32%
|8%
|25/11
|253.67億
|81%
|44%
|25/10
|176.64億
|10%
|-11%
|25/9
|197.98億
|-19%
|24%
|25/8
|159.87億
|0%
|-10%
|25/7
|177.34億
|-11%
|-5%
至上(8112-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件經銷業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 旭富(4119)12月營收1.52億元年增率高達94.53％
- 營收速報 - 博士旺(3555)12月營收4,549萬元年增率高達250.18％
- 營收速報 - 矽統(2363)12月營收2.55億元年增率高達159.51％
- 營收速報 - 倉佑(1568)12月營收1.06億元年增率高達36.84％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇