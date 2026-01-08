search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 至上(8112)12月營收273.02億元年增率高達32.28％

鉅亨網新聞中心

至上(8112-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣273.02億元，年增率32.28%，月增率7.63%。

今年1-12月累計營收為2,265.28億元，累計年增率-4.42%。

最新價為81.5元，近5日股價上漲13.12%，相關電子通路上漲6.46%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+14313 張
  • 外資買賣超：+15032 張
  • 投信買賣超：-4792 張
  • 自營商買賣超：+4073 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 273.02億 32% 8%
25/11 253.67億 81% 44%
25/10 176.64億 10% -11%
25/9 197.98億 -19% 24%
25/8 159.87億 0% -10%
25/7 177.34億 -11% -5%

至上(8112-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件經銷業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收至上

相關行情

台股首頁我要存股
至上81.5-3.55%
美元/台幣31.570+0.16%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能均線獲利股

偏強
至上

78.57%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty