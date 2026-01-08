search icon



鉅亨速報

營收速報 - 三圓(4416)12月營收6.68億元年增率高達115.58％

鉅亨網新聞中心

三圓(4416-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣6.68億元，年增率115.58%，月增率7257.08%。

今年1-12月累計營收為14.55億元，累計年增率259.94%。

最新價為30.2元，近5日股價下跌-0.66%，相關建材營造股價指數下跌-2.57%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-8 張
  • 外資買賣超：-3 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 6.68億 116% 7257%
25/11 908萬 9% -97%
25/10 3.03億 3543% 3228%
25/9 910萬 8% -2%
25/8 929萬 9% 1%
25/7 924萬 6% -98%

三圓(4416-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅出租出售業務。室內裝潢設計工程承攬及有關裝潢材料之進出口買賣。

