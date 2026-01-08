營收速報 - 三圓(4416)12月營收6.68億元年增率高達115.58％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為14.55億元，累計年增率259.94%。
最新價為30.2元，近5日股價下跌-0.66%，相關建材營造股價指數下跌-2.57%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-8 張
- 外資買賣超：-3 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|6.68億
|116%
|7257%
|25/11
|908萬
|9%
|-97%
|25/10
|3.03億
|3543%
|3228%
|25/9
|910萬
|8%
|-2%
|25/8
|929萬
|9%
|1%
|25/7
|924萬
|6%
|-98%
三圓(4416-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、國民住宅出租出售業務。室內裝潢設計工程承攬及有關裝潢材料之進出口買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
