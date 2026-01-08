search icon



鉅亨速報

營收速報 - 佳能(2374)12月營收11.47億元年增率高達108.28％

鉅亨網新聞中心

佳能(2374-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣11.47億元，年增率108.28%，月增率11.06%。

今年1-12月累計營收為99.08億元，累計年增率60.25%。

最新價為77.4元，近5日股價上漲2.19%，相關光 電 業上漲8.37%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4341 張
  • 外資買賣超：+4384 張
  • 投信買賣超：-49 張
  • 自營商買賣超：+6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 11.47億 108% 11%
25/11 10.33億 76% -11%
25/10 11.58億 115% 9%
25/9 10.62億 85% 9%
25/8 9.75億 70% 38%
25/7 7.07億 26% -20%

佳能(2374-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為數位電子照相機、光學產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收佳能

