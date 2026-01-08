營收速報 - 佳能(2374)12月營收11.47億元年增率高達108.28％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為99.08億元，累計年增率60.25%。
最新價為77.4元，近5日股價上漲2.19%，相關光 電 業上漲8.37%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4341 張
- 外資買賣超：+4384 張
- 投信買賣超：-49 張
- 自營商買賣超：+6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|11.47億
|108%
|11%
|25/11
|10.33億
|76%
|-11%
|25/10
|11.58億
|115%
|9%
|25/9
|10.62億
|85%
|9%
|25/8
|9.75億
|70%
|38%
|25/7
|7.07億
|26%
|-20%
佳能(2374-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為數位電子照相機、光學產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
