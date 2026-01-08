營收速報 - 志聖(2467)12月營收6.04億元年增率高達39.2％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為61.02億元，累計年增率26.64%。
最新價為261元，近5日股價上漲4.99%，相關零組件業上漲1.86%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+335 張
- 外資買賣超：+581 張
- 投信買賣超：-9 張
- 自營商買賣超：-237 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|6.04億
|39%
|4%
|25/11
|5.82億
|10%
|4%
|25/10
|5.61億
|51%
|13%
|25/9
|4.96億
|49%
|-8%
|25/8
|5.39億
|51%
|7%
|25/7
|5.02億
|38%
|12%
志聖(2467-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 量能未退場、資金已換邊，台股盤面進入關鍵轉折期:華城、AES-KY、雙鴻
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華航(2610-TW)EPS預估上修至2.22元，預估目標價為22元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估下修至14.01元，預估目標價為911.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至5.63元，預估目標價為110元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇