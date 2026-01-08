search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 志聖(2467)12月營收6.04億元年增率高達39.2％

鉅亨網新聞中心

志聖(2467-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣6.04億元，年增率39.2%，月增率3.66%。

今年1-12月累計營收為61.02億元，累計年增率26.64%。

最新價為261元，近5日股價上漲4.99%，相關零組件業上漲1.86%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+335 張
  • 外資買賣超：+581 張
  • 投信買賣超：-9 張
  • 自營商買賣超：-237 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 6.04億 39% 4%
25/11 5.82億 10% 4%
25/10 5.61億 51% 13%
25/9 4.96億 49% -8%
25/8 5.39億 51% 7%
25/7 5.02億 38% 12%

志聖(2467-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收志聖

相關行情

台股首頁我要存股
志聖261-0.76%
美元/台幣31.570+0.16%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty