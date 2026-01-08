鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對華城(1519-TW)做出2025年EPS預估：中位數由14.29元下修至14.01元，其中最高估值16.82元，最低估值13.07元，預估目標價為911.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|16.82(17.37)
|25.01
|32.94
|最低值
|13.07(13.07)
|17.37
|25.28
|平均值
|14.29(14.68)
|21.27
|27.6
|中位數
|14.01(14.29)
|21.43
|27.59
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26,601,000
|33,668,000
|44,171,000
|最低值
|23,761,000
|28,119,000
|33,270,000
|平均值
|24,605,090
|30,824,840
|37,657,930
|中位數
|24,455,500
|30,746,500
|36,797,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|14.93
|9.87
|3.21
|1.11
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|20,202,779
|13,899,740
|7,750,727
|9,020,094
