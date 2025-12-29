鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估上修至14.29元，預估目標價為911.5元

search icon



根據FactSet最新調查，共10位分析師，對華城(1519-TW)做出2025年EPS預估：中位數由14.01元上修至14.29元，其中最高估值17.37元，最低估值13.07元，預估目標價為911.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值17.37(16.82)25.0132.94
最低值13.07(13.07)17.3725.28
平均值14.68(14.29)21.2727.6
中位數14.29(14.01)21.4327.59

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值26,601,00033,668,00044,171,000
最低值23,761,00028,119,00033,270,000
平均值24,605,09030,824,84037,657,930
中位數24,455,50030,746,50036,797,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS14.939.873.211.11
營業收入
(單位：新台幣千元)		20,202,77913,899,7407,750,7279,020,094

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1519/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


