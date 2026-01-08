鉅亨速報 - Factset 最新調查：東元(1504-TW)EPS預估下修至2.51元，預估目標價為106.5元
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對東元(1504-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.56元下修至2.51元，其中最高估值2.94元，最低估值2.31元，預估目標價為106.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|2.94(3.1)
|4.6
|7.41
|最低值
|2.31(2.31)
|2.93
|4.86
|平均值
|2.54(2.62)
|3.46
|6.42
|中位數
|2.51(2.56)
|3.24
|6.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|60,681,000
|153,362,000
|240,125,000
|最低值
|58,979,000
|66,473,000
|119,453,000
|平均值
|59,663,200
|86,103,000
|184,309,670
|中位數
|59,209,000
|70,243,000
|193,351,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|2.73
|2.76
|1.64
|2.38
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|55,234,746
|59,393,661
|58,315,216
|52,557,027
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
