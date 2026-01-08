鉅亨速報 - Factset 最新調查：東元(1504-TW)EPS預估下修至2.51元，預估目標價為106.5元

search icon



根據FactSet最新調查，共8位分析師，對東元(1504-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.56元下修至2.51元，其中最高估值2.94元，最低估值2.31元，預估目標價為106.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值2.94(3.1)4.67.41
最低值2.31(2.31)2.934.86
平均值2.54(2.62)3.466.42
中位數2.51(2.56)3.246.99

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值60,681,000153,362,000240,125,000
最低值58,979,00066,473,000119,453,000
平均值59,663,20086,103,000184,309,670
中位數59,209,00070,243,000193,351,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS2.732.761.642.38
營業收入
(單位：新台幣千元)		55,234,74659,393,66158,315,21652,557,027

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1504/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


