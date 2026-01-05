鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-05 18:26

由經濟部產發署主辦、台經院執行的「2025 台灣最佳國際品牌」今 (5) 日揭曉，東元 (1504-TW) 首度入榜，以品牌價值 0.699 億美元 (約新台幣 21.93 億元) 拿下第 25 名，成為今年唯二新入榜的企業，展現品牌再造與轉型成果。主辦單位也表示肯定，指出東元以能源整合服務為核心推動品牌轉型，結合電氣化、智慧化與綠色能源布局，躍升為前 25 大品牌價值榜的新秀。

董事長利明献於 2024 年接任後，推動公司轉型與全球品牌專案，確立「電氣化、智能化、綠色能源」願景，從設備製造商邁向能源整合服務與解決方案的供應商。

利明献表示，首度入列「台灣最佳國際品牌」，對東元而言是重要里程碑，未來以更清晰的品牌架構、更一致的行動為客戶創造價值，將東元的服務與技術力轉化為客戶低碳轉型的競爭力。

因應全球 AI 加速與低碳需求升溫，東元近日也針對事業群進行組織改造，原有的「機電系統事業群」、「電力能源事業群」、「空調科技事業群」三大事業群更名並加速核心事業發展，再新增「能源暨系統自動化事業群」全力投入 ESCO 節能服務。

東元指出，四大事業群將以電氣化、智能化、與綠色能源的多元高效解決方案回應市場與客戶，共創價值、邁向綠色永續。