鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-08 10:58

輝能科技創辦人兼執行長楊思枬表示，傳統鋰電池存在熱失控與燃燒風險，而輝能的固態電池，以獨特的內建 ASM (Active Safety Mechanism) 主動安全機制的超流體化全無機固態電解質，從根本上解決了這些安全疑慮。

‌



此外，輝能超流體化全無機固態鋰陶瓷電池經 SGS 驗證之超越傳統液態電池 5-6 倍的快充表現，使應用產品能迅速完成充電並再次投入使用，有效提升其產品周轉率、機動性與靈活度。

此次與台達合作，不僅將輝能電池結合台達的電源管理核心能力，以提供客戶更安全、高效率、節能的次世代電源整合系統，更進一步導入次世代電池相關應用領域。我們對此深感振奮，期待持續與台達合作，推動智慧科技的未來發展，為大眾帶來永續、穩定的能源選項。

台達電池動力管理新事業發展部總經理黃士一表示，固態電池技術的發展正成為全球能源轉型的重要推力，本次的合作結合台達在高功能安全設計 BMS(電池管理系統) 的系統整合經驗，以及輝能在固態電池材料與製程上的技術優勢，可望整體提升固態電池的安全性、運作效率與量產可行性等，同時加速高功能安全設計 BMS 在多元市場的導入與落地。