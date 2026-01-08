鉅亨網記者魏志豪 台北
固態電池廠輝能科技今 (8) 日宣布，與台達電 (2308-TW) 簽署合作備忘錄，將結合輝能科技尖端的固態電池技術與台達的電源管理核心專長，合作開發次世代電池能源管理系統，並規劃延伸至次世代電池的多元應用領域，以拓展能源應用與智慧移動市場商機。
輝能科技創辦人兼執行長楊思枬表示，傳統鋰電池存在熱失控與燃燒風險，而輝能的固態電池，以獨特的內建 ASM (Active Safety Mechanism) 主動安全機制的超流體化全無機固態電解質，從根本上解決了這些安全疑慮。
此外，輝能超流體化全無機固態鋰陶瓷電池經 SGS 驗證之超越傳統液態電池 5-6 倍的快充表現，使應用產品能迅速完成充電並再次投入使用，有效提升其產品周轉率、機動性與靈活度。
此次與台達合作，不僅將輝能電池結合台達的電源管理核心能力，以提供客戶更安全、高效率、節能的次世代電源整合系統，更進一步導入次世代電池相關應用領域。我們對此深感振奮，期待持續與台達合作，推動智慧科技的未來發展，為大眾帶來永續、穩定的能源選項。
台達電池動力管理新事業發展部總經理黃士一表示，固態電池技術的發展正成為全球能源轉型的重要推力，本次的合作結合台達在高功能安全設計 BMS(電池管理系統) 的系統整合經驗，以及輝能在固態電池材料與製程上的技術優勢，可望整體提升固態電池的安全性、運作效率與量產可行性等，同時加速高功能安全設計 BMS 在多元市場的導入與落地。
輝能預計，本次合作規劃將分為兩階段，第一階段以輝能科技現有的標準規格電芯為基礎，為未來特定應用設計 48V 電池模組；第二階段將聚焦雙方共同開發、針對次世代電池應用所設計的原型電池系統，持續深化技術整合與創新。
