鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-09 10:36

逸達 (6576-TW) 宣布，旗下全資子公司 Foresee Pharmaceuticals USA Inc. 已正式與 Primevera 簽署 MMP-12 抑制劑系列化合物的全球獨家授權協議。根據協議內容，逸達子公司將獲得 1000 萬美元簽約金，以及未來潛在 5.745 億美元的里程金與銷售權利金。

逸達指出，授權項目包括 FP-025、FP-020 以及尚處於藥物探索階段的第三代 MMP-12 抑制劑。除可取得簽約金，未來也有潛在的里程金及銷售權利金，同時，逸達美國子公司將取得 Primevera 19% 的股權。

‌



逸達進一步說明，若 Primevera 將本協議項目進行再授權 (Sublicense)，逸達將有權獲得 Primevera 再授權收入之一定比例分潤，以替代原約定之里程金與權利金。