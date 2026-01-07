營收速報 - 技嘉(2376)12月營收303.06億元年增率高達72.22％
今年1-12月累計營收為3,369.36億元，累計年增率27.08%。
最新價為245元，近5日股價下跌-1.8%，相關電腦週邊上漲0.99%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1393 張
- 外資買賣超：-8468 張
- 投信買賣超：+7369 張
- 自營商買賣超：-294 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|303.06億
|72%
|-1%
|25/11
|307.30億
|38%
|9%
|25/10
|283.18億
|10%
|1%
|25/9
|279.88億
|5%
|17%
|25/8
|238.88億
|-3%
|-14%
|25/7
|276.90億
|45%
|9%
技嘉(2376-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。電腦系統週邊設備(包括軟體)之製造加工及買賣。前項有關商品進口及代理國內外廠商之投標報價及經營業務。
