營收速報 - 技嘉(2376)12月營收303.06億元年增率高達72.22％

技嘉(2376-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣303.06億元，年增率72.22%，月增率-1.38%。

今年1-12月累計營收為3,369.36億元，累計年增率27.08%。

最新價為245元，近5日股價下跌-1.8%，相關電腦週邊上漲0.99%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1393 張
  • 外資買賣超：-8468 張
  • 投信買賣超：+7369 張
  • 自營商買賣超：-294 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 303.06億 72% -1%
25/11 307.30億 38% 9%
25/10 283.18億 10% 1%
25/9 279.88億 5% 17%
25/8 238.88億 -3% -14%
25/7 276.90億 45% 9%

技嘉(2376-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。電腦系統週邊設備(包括軟體)之製造加工及買賣。前項有關商品進口及代理國內外廠商之投標報價及經營業務。

