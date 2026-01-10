search icon



史上最狂！公股4金2銀去年合賺近1400億成長8.9% 兆豐金續稱霸、彰銀飆升近2成

鉅亨網記者張韶雯 台北

公股四金二銀 2025 年全年獲利出爐，6 家合力擊出漂亮「全壘打」，公股龍頭兆豐金 (2886-TW) 12 月強勁衝刺，全年稅後純益衝上 350.9 億元，EPS 2.37 元。華南金 (2891-TW) 全年獲利年增 14.28%，EPS 達 1.9 元 。第一金 (2892-TW) 12 月動能放緩，全年 EPS 達 1.87 元。合庫金 (5880-TW)、彰銀 (2801-TW) 與臺企銀 (2834-TW）獲利亦創史上最佳或近年新高，尤其彰銀全年獲利成長近 2 成，成本年度最大黑馬，6 家合計賺進 1398.85 億元，年增 8.29%。

cover image of news article
公股4金2銀去年共賺近1400億成長8.9% 兆豐金蟬聯獲利王。（圖:兆豐金提供）

兆豐金 2025 年 12 月單月稅後純益達 31 億元，較 11 月大幅成長 90.3%，展現強勁衝刺力道。累計 2025 年全年稅後純益來到 350.9 億元，較 2024 年的 347.66 億元微幅成長 0.93%，獲利表現不僅成功轉正，更連續兩年刷新歷史新高紀錄，全年每股稅後純益 (EPS) 為 2.37 元。


第一金 2025 年全年稅後純益攀升至 269.33 億元，較前一年成長 6.2%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.87 元。第一金連續五年獲利成長，更達成每股稅後純益年年刷新高的亮眼紀錄，整體表現優於預期。惟觀察單月獲利動能，第一金 12 月稅後純益為 14.17 億元，月減 32.8%。

華南金去年 12 月獲利表現相對穩健，單月稅後純益月增 1.7% 至 20.08 億元。全年稅後純益 264.24 億元，年增 14.28%，每股稅後純益 (EPS) 1.9 元，不僅獲利總額創下歷史紀錄，EPS 更是睽違 14 年後首度超越第一金。子公司業績全面齊發，且公司有效控制股本成長，減少盈餘轉增資。

合庫金 2025 年 12 月自結盈餘，單月稅後純益 15.41 億元，累計全年稅後純益達 214.29 億元，寫下歷年新高。相較 2024 年同期的 197.4 億元，年度獲利增加 16.89 億元，年增率達 8.56%，累計每股稅後純益 (EPS) 為 1.36 元。

彰銀 2025 年 12 月份合併稅前盈餘 10.07 億元，合併稅後純益 9.06 億元。2025 年全年稅前盈餘 211.17 億元，2025 年全年稅前每股盈餘 (EPS) 1.79 元，2025 年全年稅後純益 177.75 億元，獲利再創史上最佳表現，2025 年全年稅後每股盈餘 (EPS) 1.51 元。

臺企銀 2025 年 12 月份合併稅前淨利 7.59 億元，合併稅後淨利 6.31 億元，全年累計合併稅後淨利 122.34 億元，累計合併每股稅後盈餘 1.26 元，全年表現為連續四年攀新高，主要是受惠於利息收入、手續費收入呈現年增。

表：公股四金二銀 2025 vs 2024 獲利比較

金控 / 銀行 2025 全年獲利 (億) 2024 全年獲利 (億) 獲利增減 2025 EPS (元) 2024 EPS (元) EPS 增減
兆豐金  350.9 347.66 +0.93% 2.37 2.35 +0.85%
第一金 269.33 253.59 +6.21% 1.87 1.81 +3.31%
華南金  264.24 231.23 +14.28% 1.9 1.68 +13.1%
合庫金  214.29 197.4 +8.56% 1.36 1.26 +7.94%
彰銀  177.75 149.58 +18.83% 1.51 1.33 +13.54%
臺企銀  122.34 112.31 +8.93% 1.26 1.23 +2.44%
合計 1398.85 1291.77 +8.29% - - -

公股4金2銀獲利EPS

兆豐金40.65+0.49%
中信金49.7+0.71%
第一金29.7+0.17%
合庫金24.1+0.42%
彰銀20.5+0.00%
臺企銀16.15+0.00%

