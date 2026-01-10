史上最狂！公股4金2銀去年合賺近1400億成長8.9% 兆豐金續稱霸、彰銀飆升近2成
鉅亨網記者張韶雯 台北
公股四金二銀 2025 年全年獲利出爐，6 家合力擊出漂亮「全壘打」，公股龍頭兆豐金 (2886-TW) 12 月強勁衝刺，全年稅後純益衝上 350.9 億元，EPS 2.37 元。華南金 (2891-TW) 全年獲利年增 14.28%，EPS 達 1.9 元 。第一金 (2892-TW) 12 月動能放緩，全年 EPS 達 1.87 元。合庫金 (5880-TW)、彰銀 (2801-TW) 與臺企銀 (2834-TW）獲利亦創史上最佳或近年新高，尤其彰銀全年獲利成長近 2 成，成本年度最大黑馬，6 家合計賺進 1398.85 億元，年增 8.29%。
兆豐金 2025 年 12 月單月稅後純益達 31 億元，較 11 月大幅成長 90.3%，展現強勁衝刺力道。累計 2025 年全年稅後純益來到 350.9 億元，較 2024 年的 347.66 億元微幅成長 0.93%，獲利表現不僅成功轉正，更連續兩年刷新歷史新高紀錄，全年每股稅後純益 (EPS) 為 2.37 元。
第一金 2025 年全年稅後純益攀升至 269.33 億元，較前一年成長 6.2%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.87 元。第一金連續五年獲利成長，更達成每股稅後純益年年刷新高的亮眼紀錄，整體表現優於預期。惟觀察單月獲利動能，第一金 12 月稅後純益為 14.17 億元，月減 32.8%。
華南金去年 12 月獲利表現相對穩健，單月稅後純益月增 1.7% 至 20.08 億元。全年稅後純益 264.24 億元，年增 14.28%，每股稅後純益 (EPS) 1.9 元，不僅獲利總額創下歷史紀錄，EPS 更是睽違 14 年後首度超越第一金。子公司業績全面齊發，且公司有效控制股本成長，減少盈餘轉增資。
合庫金 2025 年 12 月自結盈餘，單月稅後純益 15.41 億元，累計全年稅後純益達 214.29 億元，寫下歷年新高。相較 2024 年同期的 197.4 億元，年度獲利增加 16.89 億元，年增率達 8.56%，累計每股稅後純益 (EPS) 為 1.36 元。
彰銀 2025 年 12 月份合併稅前盈餘 10.07 億元，合併稅後純益 9.06 億元。2025 年全年稅前盈餘 211.17 億元，2025 年全年稅前每股盈餘 (EPS) 1.79 元，2025 年全年稅後純益 177.75 億元，獲利再創史上最佳表現，2025 年全年稅後每股盈餘 (EPS) 1.51 元。
臺企銀 2025 年 12 月份合併稅前淨利 7.59 億元，合併稅後淨利 6.31 億元，全年累計合併稅後淨利 122.34 億元，累計合併每股稅後盈餘 1.26 元，全年表現為連續四年攀新高，主要是受惠於利息收入、手續費收入呈現年增。
表：公股四金二銀 2025 vs 2024 獲利比較
|金控 / 銀行
|2025 全年獲利 (億)
|2024 全年獲利 (億)
|獲利增減
|2025 EPS (元)
|2024 EPS (元)
|EPS 增減
|兆豐金
|350.9
|347.66
|+0.93%
|2.37
|2.35
|+0.85%
|第一金
|269.33
|253.59
|+6.21%
|1.87
|1.81
|+3.31%
|華南金
|264.24
|231.23
|+14.28%
|1.9
|1.68
|+13.1%
|合庫金
|214.29
|197.4
|+8.56%
|1.36
|1.26
|+7.94%
|彰銀
|177.75
|149.58
|+18.83%
|1.51
|1.33
|+13.54%
|臺企銀
|122.34
|112.31
|+8.93%
|1.26
|1.23
|+2.44%
|合計
|1398.85
|1291.77
|+8.29%
|-
|-
|-
