鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-07 18:49

資誠普華 (PwC) 國際財務顧問公司今表示，已接受委託正式舉辦台北金融大樓公司（台北 101）普通股股權之公開標售。本次標售的股權合計約占台北 101 總股權之 15.1%，該筆股權原由中聯信託公司持有，現由中央存款保險公司以接管人身分辦理相關標售事宜。以公告底價每股新台幣 38.7 元計算，參與 A 標的投資者至少需準備約新台幣 86 億元。

根據標售規畫，本次股權轉讓設計了具彈性的投標方式，共分為 A、B 兩標進行。A 標為統包性質，要求投資者必須一次性購買全數 15.1% 的股權；B 標則採分包模式，容許投資者購買部分股權，但設有最小投資門檻為 1%。若以公告底價每股新台幣 38.7 元計算，參與 A 標的投資者至少需準備約新台幣 86 億元，而 B 標的最小門檻底價則約為新台幣 5.7 億元。此舉不僅方便大型金控一次布局，也為高資產投資人留下了入股空間。

‌



台北 101 不僅是台灣的國家門面，其商業價值在信義區更是無可取代。該建築本體包含信義區頂尖的國際辦公大樓，吸引全球跨國企業進駐，其裙樓更是北台灣業績居冠的精品百貨中心。此外，獨特的觀景台每年吸引龐大的觀光人潮，為公司帶來穩健的現金流。近年來在專業管理團隊的經營下，台北 101 的業務表現逐年成長，財務結構高度透明。