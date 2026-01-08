物聯智慧亮相CES 2026，年營收大幅成長展現國際競爭力

鉅亨網新聞中心 2026-01-08 08:30

圖說: 物聯智慧於美國CES 2026首日即吸引許多參訪者駐足

物聯智慧（TW-6565）積極佈局全球物聯網與雲端應用技術，於 2026 年全球最具影響力的科技盛會美國消費性電子展（CES 2026）正式亮相，向全球市場展示其最新產品與技術成果；同時，公司於 2025 年整體營運表現亮眼，全年營收來到新台幣 3.52 億元創歷史新高，較前一年成長 31.5%，營運表現顯著提升。

再現 CES 舉世矚目舞台，展出 AI-IoT 雲端解決方案

物聯智慧今年再次登上 CES 舞台，並以「From Device to Cloud – Secure, Seamless, Self-Defined」為主題，展出 Kalay Cloud AI 雲平台及一系列針對新世代智慧裝置的 IoT 雲端服務與邊緣技術。在本屆 CES 展會上，物聯智慧將首次亮相其全新的 Kalay Cloud AI 服務，此服務可自動解析監控影像，生成圖片摘要與文字描述，並透過推播通知協助使用者迅速掌握現場狀況。採用物聯智慧的雲錄影服務，即可直接啟用 Kalay Cloud AI，無須自行訓練及維護 AI 模型，不僅大幅降低開發與管理成本，更能帶動訂閱制服務的成長。

除了 Kalay Cloud AI 外，物聯智慧同步展示 Kalay Cloud VMS、Kalay Mobile APP 與 KDC:

Kalay Cloud VMS 搭配 Kalay Mobile APP，協助企業快速建構跨據點影像管理、遠端監控與即時事件回應能力，並結合 AI 影像辨識功能大幅提升管理效率。

KDC 則是深度串接物聯智慧的 PaaS 服務，為客戶提供高效透明的資訊管理報表，滿足營運管控需求。

透過 CES 國際舞台的平台優勢，物聯智慧不僅強化與全球合作夥伴的技術交流與商業連結，也提升品牌國際能見度，為進一步擴展海外市場商機奠定基礎。

圖說: 物聯智慧於 CES 展出 Kalay Cloud AI 雲平台之雲端服務與邊緣技術

2025 年營收顯著成長，展望未來動能十足

除了國際展會布局，物聯智慧於 2025 年的營收表現亦值得市場肯定。根據公開財務數據資訊顯示，其 2025 全年營收達 3.52 億元，較前一年成長 31.5%。觀察過去幾年營收走勢，物聯智慧自 2023 年以後營收逐年增長，2024 年全年營收 2.67 億元，較 2023 年成長 70%，顯示公司營運動能逐步穩健提升；2025 年更在多項產品與服務落地、市場拓展及國際合作的推動下，營收年增動能延續並進一步放大。

物聯智慧的營收成長的主要動力包括：

1. 雲端服務與平台訂閱收入增加— Kalay Cloud 平台逐漸成為 IoT 設備製造商與系統整合商採用的標準連線平台，推動長期穩定收入。

2. 國際大客戶穩定合作— 在亞洲、美國與歐洲市場的企業客戶採用率提高，特別是在安全監控及智能家居相關領域的佈局成果顯現。

3. 技術授權與方案整合服務— 深耕企業端 OEM/ODM 合作，增加軟體設計與系統整合服務的營收比重。